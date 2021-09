Verona-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Calafiori ed El Shaarawy al posto di Vina e Mkhitaryan

Pagine Romaniste – Dopo la Coppa torna il campionato. La Roma fa visita la Verona che ha appena cambiato allenatore passando da Di Francesco a Tudor. Pochissimi dubbi di formazione per Mourinho che si affiderà a Calafiori per Vina, mentre davanti piccolo ballottaggio tra El Shaarawy e Shomurodov per il posto lasciato libera da Mkhitaryan. In vantaggio c’è il Faraone.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

