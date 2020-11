Verona-Roma, alta tensione

Corriere dello Sport (R.Maida) – La Roma e il Verona non conoscono ancora la loro classifica definitiva perchè non c’è il responso della Corte Sportiva d’Appello al ricorso per il 3-0 a tavolino. Va registrata una forte tensione in aula (da remoto) tra i due club. Il Verona, che ha voluto partecipare con l’avvocato Fanini, ha rimarcato l’imperizia della Roma nella compilazione della lista. La circostanza ha irritato e non poco il CEO Fienga: “Non siaom qui per avere un punto in più in classifica, ma per stabilire un principio di equità“. La Roma ha anche ammesso lo sbaglio che però non ha alterato in alcun modo il risultato sportivo. L’avvocato Conte ha rimarcato tutti gli elementi. Il fatto che la sentenza non sia arrivata subito potrebbe essere interpreata come un buon segno.