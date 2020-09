Verona, Faraoni: “La Roma all’esordio? Felice che si parta contro una big. Ci farà capire il nostro livello”

Davide Faraoni, calciatore del Verona, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dell’inizio della prossima stagione. Focus anche sulla Roma che sarà il primo avversario dei gialloblu. Queste le sue parole:

“Il mio primo anno e mezzo in gialloblu è stato molto intenso e vincente, a partire dalla promozione in Serie A di un anno fa, tanto bella quanto inaspettata. E poi il nono posto della stagione appena conclusa, dove abbiamo stupito tutti grazie al gruppo, allo staff e ai tifosi. Un campionato storico”.

Sui gol…

I gol sono stati la conseguenza della continuità che ho avuto, sia in partita che nella crescita quotidiana in allenamento. L’inizio della preparazione è stato meno impegnativo del solito, essendoci fermati solo un paio di settimane: vogliamo partire subito forte. Lo ‘zoccolo duro’ che è rimasto sta facendo inserire al meglio i nuovi arrivati, ai quali dovremo essere bravi noi a far capire da subito che al Verona si fanno le cose per bene ed è sempre richiesto un altissimo livello prestazionale. Serviranno le energie di tutti per fare un campionato importante.

Sull’esordio contro la Roma…

Sono felice che si parta subito con una ‘big’ come la squadra giallorossa, che inizierà a farci capire il nostro livello di competitività. Noi stiamo puntando sul fattore che ha fatto la differenza l’anno scorso, vale a dire la grande intensità che abbiamo messo in ogni gara.