Veretout: “Dopo tanto tempo non era facile, ma ce l’abbiamo fatta. Guardiamo avanti con più fiducia” – FOTO

Torna la Serie A per la Roma e, con essa, anche una vittoria. I giallorossi si sono imposti, per 2 a 1, nella sfida casalinga alla Sampdoria, rimontando il vantaggio iniziale di Gabbiadini con la doppietta di Dzeko. Uno dei protagonisti del match, Jordan Veretout, ha festeggiato il successo della squadra con un post su Twitter. Il francese, schierato titolare da Fonseca a centrocampo in mediana al fianco di Diawara, ha pubblicato alcune foto della partita, aggiungendo questa descrizione: “Dopo tanto tempo non era facile, ma insieme, uniti, ce l’abbiamo fatta e ora guardiamo avanti con più fiducia“.