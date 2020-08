Veretout, quello che è cresciuto e che Fonseca non vuole cedere

Corriere dello Sport (M.Filacchione)- Il Napoli lo voleva lo scorso anno e lo vuole tutt’ora, forse con convizione ancora maggiore. Ma lo vuole fortemente anche Fonseca che farà di tutto per teneserlo. Non facile, del resto, trovare uno come Jordan Veretout, che nel corso della prima stagione giallorossa ha fatto tutto quello che il tecnico si aspettava da lui. Nella Roma Jordan, sembra aver limitato sensibilmente i suoi margini di errore, mantenendo inalterate le qualità e la carica agonistica. Inizialmente ha ricoperto il ruolo di mediano, poi quando il tecnico ha inaugurato una serie di aggiustamenti tattici, si è adattato senza battere ciglio a compiti diversi. La crescita di Diawara ha agevolato quella di Veretout, che occupava un ruolo vicino a quello della mezzala sinistra, con il trequartista che ripiegava spesso. E infatti, più libero da compiti di copertura, Jordan ha dato pieno sfogo al suo gioco verticale, fatto di strappi e di cambi passo. Ha chiuso la stagione con 33 presenze in campionato, 8 in Europa League, 2 in Coppa Italia. In totale, 43 partite con una media di 75 minuti passati in campo su 90. Il Napoli ci prova, la Roma resiste. In ogni caso sul versante Roma non c’è nessuna intenzione di concedere condizioni di favore. I 19 milioni complessivamente versati alla Fiorentina per il trasferimento di un anno fa rappresentano una valutazione ampiamente superata. Se da Napoli non si presenteranno con una offerta vicina ai 30 milioni, difficilmente si apriranno le porte ad una trattativa.