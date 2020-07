Veretout, notte speciale: “Ora ci siamo ritrovati”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini – C. Zucchelli) – Ci sono grandi amori che finiscono in modo estremamente chirurgico. Se è vero che Firenze gli è rimasta nel cuore dopo averci giocato per anni, è altrettanto vero che la precisione con cui ha segnato i due rigori ieri non lasciano dubbi a Fonseca: di Veretout ci si può fidare. Fatto evidenziato anche dalle parole del francese nel post gara: “E’ una bella vittoria, stasera abbiamo giocato bene. Loro non hanno avuto molte occasioni, ma noi dovevamo fare più gol, ma penso che oggi abbiamo fatto una buona partita, con un atteggiamento positivo. Dobbiamo concentrarci sulla stagione in corso, non è ancora finita, mancano ancora due partite. Abbiamo quattro punti di vantaggio sul Milan, dobbiamo recuperare perché mercoledì sarà un’altra partita molto difficile contro il Torino. Ora pensiamo solo al Torino.“.