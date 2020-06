Jordan Veretout, centrocampista della Roma, è stato intervistato durante l’intervallo di Milan-Roma. Queste le sue parole:

VERETOUT A DAZN

Impressioni fisiche? Quanto sta condizionando il caldo?

Fa caldo, ma lo fa per entrambe. Dobbiamo fare ancora meglio nel secondo tempo per vincere questa partita. Così giochiamo entrambi, ma è difficile. Dobbiamo muoverci ancora di più sul campo e trovare lo spazio per attaccare ancora meglio nel secondo tempo.