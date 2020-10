Assoluto protagonista della vittoria di ieri col Benevento, prima causando il rigore per gli stregoni e poi trasformando dal dischetto il gol del vantaggio romanista. Jordan Veretout continua ad essere il motore del centrocampo giallorosso e, come i suoi compagni, ha voluto festeggiare sui social la vittoria. Queste le sue parole sul proprio profilo Instagram: “Una grande serata, una grande squadra e una grande Roma. Grande capitano dzeko per i due gol“.