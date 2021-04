Veretout: “Giocando recupero ritmo. Abbiamo giocato col cuore, potevamo anche vincere la partita”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato dopo il pareggio contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

VERETOUT A ROMA TV

Stai recuperando forma fisica…

Si per forza, giocando si recupera ritmo. E’ normale che dopo un mese di infortunio devi giocare per riprendere ritmo.

Opinione sulla gara di oggi?

Abbiamo giocato col cuore, dimostrato che contro una grande squadra possiamo fare grandi cose. Alla fine potevamo anche vincere la partita. Dobbiamo dare il 100% ogni partita.

Ti sei fatto male allo stesso punto dell’infortunio?

No, era un punto vecchio. Io volevo dare il 100% ma senza rischio, non ti preoccupare.

E’ meglio per te avere un centrocampista in più?

Noi giochiamo come il mister chiede, per noi centrocampisti è meglio avere un centrocampista in più cosi possiamo avanzare di più però anche giocando a 5 dobbiamo fare il massimo.

Giovedì prossimo incrocerai gli scarpini con Bruno Fernandes….

Già abbiamo una partita domenica. Dobbiamo riposare, giochiamo bene domenica e poi penseremo al Manchester. Siamo in semifinale perché abbiamo dato tutto e abbiamo dimostrato di avere la qualità, andiamo per fare risultato. Siamo la Roma e dobbiamo fare il massimo.

VERETOUT A DAZN

Partita recuperata, cosa è successo nell’intervallo?

Era solo 1-0. Avevamo ancora tutta la partita. Non dobbiamo avere la testa bassa. Nel secondo tempo siamo andati avanti e gli abbiamo fatto male. Potevamo vincere.

Cristante si è rivolto a voi: “Arrivano sempre loro”..

Sì dobbiamo arrivare per forza. Se dobbiamo giocare come oggi dobbiamo fare uomo contro uomo e vincere. Con squadra come questa è difficile poi recuperare la palla. L’importante è avere una buona aggressività. Bisogna difendere bene. Abbiamo rischiato primo tempo, nel secondo tempo si poteva vincere.

Tra una settimana c’è il Manchester. Una cosa positiva e una negativa?

L’atteggiamento era buono. Non è facile giocare contro l’Atalanta con questo modulo. Alla fine potevamo vincere, con questa aggressività possiamo far male a tutti. Abbiamo fatto bene. Dobbiamo recuperare il Cagliari e dobbiamo vincere che è tanto che non si vince. Poi il Manchester.

Sei un centrocampista universale. Dove ti esprimi al meglio?

Io devo stare davanti ma anche difendere. Aiutare la squadra. Mi piace ripartire dal basso e andare davanti e fare assist.

Come stai? La tua condizione?

Mi sento bene. Sicuramente con l’infortunio è difficile riprendere ritmo, giochiamo ogni tre giorni. Il giocatore ha bisogno di giocare per riprendere ritmo. Più passano i minuti e acquisto condizione.