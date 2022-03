Veretout finisce in tribunale: l’ex agente chiede 3 milioni di risarcimento

Non certo il miglior momento in maglia giallorossa per Jordan Veretout. Oltre all’impiego scarno in stagione, alle polemiche di questi giorni legate al comportamento della moglie, se ne aggiunge un altro ben più grave. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il vecchio procuratore Giuffredi ha infatti portato il centrocampista in tribunale chiedendo ben 3 milioni di euro di risarcimento in seguito all’interruzione del rapporto professionale. Il francese ora è seguito da un avvocato di fiducia che ha invitato il calciatore ad avere un profilo basso.