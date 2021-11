Veretout: “E’ una partita molto importante per noi. Vogliamo vincere” – VIDEO

Jordan Veretout ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa della vigilia alla gara contro lo Zorya. Ecco le sue parole:

Domani è una partita chiave, quasi una finale. Come la state vivendo?

Lo sappiamo che è una partita molto importante per noi. Facciamo la Conference per vincerla e perdere domani significherebbe essere fuori. La giochiamo come una finale, con entusiasmo e per vincere la partita.

Quali sono i piani futuri?

Il primo obiettivo è vincere con la Roma e andare in Nazionale. Sono contento di esserci andato e ora voglio fare bene con la Roma e vincere qualcosa e andare più in alto possibile. Il procuratore e la società parlano, sanno cosa devo fare. Io sono romanista e voglio restare qui.

Come ti troveresti mezz’ala?

Posso giocare mezz’ala, mi piace. Perchè posso andare più avanti e prendere la profondità. Mi piace anche mediano, faccio il ruolo che mi chiede il mister.

Domenica salterai il Torino per squalifica, può essere un handicap giocare tutte le partite?

Ho iniziato bene il campionato, l’ultimo mese non ho giocato come prima. Difficile giocarle tutte allo stesso livello. Ora ho recuperato bene e fisicamente sto meglio di un mese fa. Dispiace di non esserci con il Torino, ma pensiamo a domani che è importante. Poi mi riposerò un po’, ma il Bologna arriverà subito, quindi non è un problema. Ma siamo concentrati su domani che è una finale per noi. Vogliamo fare una grande partita.