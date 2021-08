Un giorno che non dimenticherà facilmente Jordan Veretout. All’ora di pranzo è arrivata la notizia della sua convocazione con la Francia per le prossime partite durante la sosta. Il centrocampista della Roma ha lasciato un messaggio sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Sono molto orgoglioso di questa prima convocazione. Ho lavorato tanto per arrivarci, e dovrò lavorare anche di più per non fermarmi qui“.