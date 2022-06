Veretout dentro l’estate dell’attesa. E Mourinho potrebbe trattenerlo

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Veretout sta pensando al futuro. Saranno giorni importanti per il giocatore, al bivio della carriera. La cessione è nell’aria, sebbene non siano arrivate offerte importanti alla Roma e al suo nuovo entourage. Il Milan non è andato oltre il sondaggio, il Marsiglia per il momento per il momento si sta muovendo per Kluivert e solamente nelle prossime settimane potrebbe pensare anche al centrocampista. Per il resto, non ci sono stati altri contatti.

Mourinho sta valutando cosa fare. Perché se dopo Frattesi avesse il sentore di non poter arrivare a un altro centrocampista, allora terrebbe Veretout come giocatore di scorta in una lunga stagione e con tante partite ravvicinate a causa del Mondiale.

Se invece i Friedkin assicurassero al tecnico portoghese un altro colpo in mezzo al campo, allora si riaprirebbe la pista cessione (ancora la priorità) ma sempre con l’intenzione di non svendere il centrocampista, adesso valutato tra i 12 e i 15 milioni.