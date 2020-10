Veretout aspetta il partner: a centrocampo partito il casting

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Nella lista degli incedibili consegnata alla società da Paulo Fonseca prima dell’inizio del calciomercato, Jordan Veretout occupava una delle prime posizioni. Il francese è diventato un pupillo del tecnico giallorosso, che gli ha consegnato le chiavi del centrocampo. Per tutta l’estate è stato oggetto del desiderio del Napoli, ma la Roma ha resistito ed ora è pronta ad offrirgli un nuovo contratto con scadenza a giugno 2025. Ora però manca la pedina da affiancargli in mediana, per trovare i giusti equilibri. Fonseca finora ha alternato Amadou Diawara e Lorenzo Pellegrini. Il primo ha esordito contro il Verona, senza impressionare, ed è entrato nel finale contro la Juventus, prima di alcune dichiarazioni dell’agente che hanno fatto infuriare Fonseca. Pellegrini, che dietro la punta avrebbe fatto più difficoltà a trovare spazio vista la presenza di Pedro e Mkhitaryan, si è abbassato in mediana, senza però brillare, né contro i campioni d’Italia né ad Udine. Per questo motivo, alla ripresa del campionato, contro il Benevento, Fonseca potrebbe scegliere di far partire dal primo minuto uno tra Gonzalo Villar e Bryan Cristante, al fianco del solito Veretout.