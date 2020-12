Veretout appeso a un filo, Smalling non vuole rischiare

La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – La volontà di Fonseca sarebbe quella di averlo in campo, per questo oggi Veretout sosterrà un provino per provare a giocare contro il Sassuolo. Le possibilità sono ridotte, se il francese non dovesse farcela tornerà a Bologna, perché il tecnico non lo rischierà per la trasferta inutile di Sofia. Dal difficile recupero di Veretout dipendono molte delle scelte in difesa e in mezzo al campo. Ci sarà Ibanez, il resto è tutto da vedere, con Smalling che continua a soffrire per il dolore al ginocchio sinistro che diventa sempre più intenso appena forza e quindi preferisce gestirsi. Mancini ha una piccola lesione che lo terrà fuori almeno fino a settimana prossima, Fazio è rientrato in Europa e Juan Jesus sta giocando discretamente, mentre Kumbulla, appena superato il Covid, scalpita per rientrare. Oltre a loro c’è Cristante, il candidato numero uno per sostituire Veretout se non servirà dietro. Villar è in formissima ma potrebbe soffrire la troppa rapidità del pensiero del centrocampo del Sassuolo.