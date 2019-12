Veretout, ancora tu: torna a Firenze dopo la rottura, ora con la Roma è un intoccabile

Dal Colosseo a Ponte Vecchio, ma solo per qualche ora. Veretout domani sera torna a Firenze per la prima volta da avversario, ma non si aspetta baci e abbracci dai tifosi viola. Anzi. La storia tra il centrocampista e la Fiorentina, infatti, è finita male e le prestazioni eccellenti del francese in giallorosso avranno fatto salire ancora più i rimpianti. Diciannove partite da titolare di fila (1646 minuti e 89% di presenze), una percentuale di passaggi riusciti dell’88,2% e una media voto tra il 6,5 e il 7. Numeri da top player che fanno felice Fonseca. Veretout giocherà a Firenze la 20esima gara di fila da titolare in un reparto che ha preso per mano pure nella massima emergenza di ottobre-novembre. Il percorso da Firenze a Roma potrebbe essere preso prossimamente (a giugno) pure da Castrovilli che rientra pienamente nel tetto ingaggi. I due club ne stanno parlando e nella trattativa dovrebbero entrare (già a gennaio) i cartellini di Florenzi, Riccardi e Kalinic (sul quale c’è pure il Genoa). Lo scrive Leggo.