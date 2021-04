Veretout: “Abbiamo fatto una buona partita. Ora dobbiamo vincerle quasi tutte per raggiungere l’obiettivo”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Sassuolo-Roma 2-2. Queste le sue parole:

VERETOUT A ROMA TV

La partita sembrava in controllo…

Penso che abbiamo fatto una buona partita contro una squadra con cui è difficile giocare, loro giocano bene con la palla, abbiamo provato fino alla fine. Abbiamo pareggiato, non è sufficiente ma non è male. Mancano ancora delle partite, dobbiamo vincerle quasi tutte per raggiungere l’obiettivo.

Come stai?

Mi sento bene. Non avevo certamente i 90′. Avevo lavorato bene in questi giorni per rientrare, mi sento bene e spero di continuare così. Vedremo la prossima settimana.

In questa settimana c’è una partita importante, serve molta concentrazione…

Noi giochiamo al 100%, abbiamo perso 2 punti a Sassuolo. Giovedì abbiamo una partita molto importante per noi.