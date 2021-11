Venezia, Caldara: “Il gol è una liberazione, reso ancor più bello dalla vittoria”

Caldara, calciatore del Venezia, ha parlato dopo la vittoria contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

CALDARA A DAZN

Parlando del tuo gol, è il premio più bello dopo quello che hai passato?

È una liberazione, reso più bello con la vittoria.

Chi è venuto a convincerti per andare al Venezia?

Sono venuti il mister e il direttore Collauto. Mi hanno fatto subito una grande impressione, avevano obiettivi chiari e ho sentito una sensazione positiva. Quest’anno dovevo rischiare e prendere una decisione che doveva essere dura, sono felice di essere qua e penso che il mister mi stia insegnando parecchio.

Il gol è il giusto premio per rimetterti in discussione, il tuo primo obiettivo è stato riprendere la continuità e provare a raggiungere i tuoi livelli…

Esatto, è il motivo per cui sono qua. Avevo bisogno di giocare, erano 2-3 anni che faticavo, le sensazioni di lottare e soffrire sul campo sono le cose per cui giochiamo. Sono contento. All’inizio è stata una decisione difficile, ma era quello di cui avevo bisogno. Mancano tanti punti per salvarci ma dobbiamo continuare su questa strada.