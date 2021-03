VAR o non VAR, ma per chi viene utilizzato? – VIDEO

Pagine Romaniste – Anche Fonseca alla fine ha sbottato e non ci sta. L’ennesima disparità di regolamento e giudizio ha fatto sì che il tecnico portoghese, sempre pacato ed elegante nei suoi atteggiamenti, assumesse anche dei toni molto duri e rigidi. E’ successo nel post partita di Parma-Roma con queste dichiarazioni: “Con le altre squadre ci sta sempre il dubbio e si vede il Var. E a fine stagione sono 5-6-7 punti per altri e meno 5-6-7 punti per la Roma. Io voglio lo stesso trattamento per la Roma che hanno per le altre squadre, cosa che oggi non c’è. E’ che io sono stato sempre in silenzio, avevo rispetto degli arbitri. In Italia penso che è il paese con i migliori arbitri ma si sbaglia tanto. Vedo rigori sempre per le stesse squadre che sono ridicoli, e questo non c’è per la Roma. Vogliamo vedere quanti rigori ci sono stati in Italia e quanti negli altri paesi? E sempre a favore degli stessi…“.

Sembra che il VAR vada a piacimento, ma soprattutto per determinate squadre e praticamente sempre contro la Roma. L’ultimo VAR a favore risale all’ottobre del 2019 durante un Roma-Napoli (rigore netto per i giallorossi che poi Kolarov non ha trasformato). Poi soltanto una grande resa dei giocatori e dei tifosi che hanno visto sempre decisioni contrarie (tranne per quanto riguarda il fuorigioco che non si può alterare). Dal Sassuolo alla Sampdoria, dal Milan al Parma. Una serie di errore grossolani che alla Roma sono costati punti preziosi per la lotta alla Champions League.