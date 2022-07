Valentina Giacinti è una nuova calciatrice della Roma: firma fino al 2025

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Valentina Giacinti. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2025.

Valentina Giacinti, con 233 presenze e 182 gol realizzati in Serie A, è stata per tre stagioni la miglior marcatrice del campionato italiano.

“Ho scelto la Roma perché la società sta investendo molto nel calcio femminile e ogni anno dimostra sempre di più di voler far bene”, ha spiegato Valentina.

“Sono molto positiva, ho delle belle sensazioni e non vedo l’ora di iniziare questa nuova vita calcistica. I miei obiettivi per quest’anno sono quelli di crescere tanto e riuscire a portare la Roma il più in alto possibile”.

È stata la prima calciatrice a raggiungere 50 gol con la maglia del Milan di cui è stata anche la capitana.

“Siamo estremamente felici di dare il benvenuto a Valentina, una calciatrice che ci ha mostrato fin da subito grande entusiasmo all’idea di indossare i nostri colori”, ha dichiarato l’Head of Women’s Football Betty Bavagnoli.

“Valentina è un’attaccante unica in Italia ed è stata un valore aggiunto in ogni squadra nella quale ha giocato, il suo arrivo è la conferma delle nostre intenzioni: continuare a essere protagoniste in Italia e iniziare a costruire un’identità internazionale”.

Benvenuta alla Roma, Valentina!

asroma.com