La Var? Va usata così

La Gazzetta dello Sport (F.Licari) – L’uso corretto del Var è sempre stato applicato con diverse difficoltà. I dubbi sono molti ed arriveranno ulteriori regole dopo l’ultimo International Board. Queste nuove decisioni dovrebbero entrare in vigore, come tutti gli anni, a giugno. L’ultimo Board ha ribadito il ruolo centrale dell’arbitro, che, in caso di un episodio sospetto, deve andare a rivedere l’accaduto, senza lasciare la decisione al Var. Molto presto verrà introdotto l’uso di una Var versione “light”, per i tornei con meno disponibilità economica. La situazione sui falli di mano è la più complessa. Il Board precisa che per distinguere il braccio dalla spalla bisogna far riferimento all’ascella. In caso di un fallo di mano di un attaccante, che favorisce un’azione da gol, è sempre fallo. Per quanto riguarda i rigori, invece, i portieri potranno tenere un piede sulla linea di porta, non più due. Il Board inoltre, dati i molti infortuni alla testa, vorrebbe sperimentare il cambio supplementare.