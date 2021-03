USA, Reynolds convocato per la prima volta per le amichevoli contro Giamaica e Irlanda del Nord

Bryan Reynolds è stato convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore statunitense. Il tecnico Gregg Berhalter lo ha inserito nella lista dei 26 calciatori che si riuniranno in Austria a partire dal prossimo 20 marzo per prepararsi alle amichevoli degli USA contro Giamaica e Irlanda del Nord, in programma il 25 e il 28 marzo. Di seguito la lista dei giocatori convocati:

Portieri: Ethan Horvath (Club Brugge), Chituru Odunze (Leicester City), Zack Steffen (Manchester City).

Difensori: John Brooks (Wolfsburg), Reggie Cannon (Boavista), Sergiño Dest (Barcelona), Aaron Long (New York Red Bulls), Matt Miazga (Anderlecht), Erik Palmer-Brown (Austria Wien), Tim Ream (Fulham), Bryan Reynolds (Roma), Chris Richards (Hoffenheim), Antonee Robinson (Fulham).

Centrocampisti: Brenden Aaronson (Red Bull Salzburg), Kellyn Acosta (Colorado Rapids) Tyler Adams (RB Leipzig), Luca de la Torre (Heracles), Sebastian Lletget (LA Galaxy), Yunus Musah (Valencia), Owen Otasowie (Wolverhampton Wanderers).

Attaccanti: Daryl Dike (Barnsley), Nicholas Gioacchini (Caen), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Werder Bremen), Tim Weah (Lille).