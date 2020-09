Urgente il cambio in panchina

Il Messaggero (P.Liguori) – Dan Friedkin sapeva bene cosa lo aspettava comprando la Roma. Ha messo i suoi impegni nero su bianco. Non poteva di certo prevedere la catastrofe della prima settimana di campionato tra il caso Diawara e quello di Dzeko, tra dirigenti infidi e un allenatore sbalestrato. Ci vorrà tempo, molto tempo. Chiederà a qualche persone affidabile come mai la Roma negli ultimi anni ha deciso di sterminare tutti i suoi capitani, nati a Roma, e in generale i pochi leader dello spogliatoio? Le polemiche non servono, un allenatore nuovo è urgente e qualche giocatore adatto per arricchire una compagnia di sopravvissuti.