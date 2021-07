Uno store australiano svela la prima maglia della Roma. E c’è anche il main sponsor… – FOTO

Manca sempre meno all’esordio della Roma nella prima amichevole contro il Montecatini. Il match si giocherà il 15 luglio alle ore 18 a Trigoria e la squadra vestirà per la prima volta la maglia ufficiale New Balance. Intanto, ad anticipare tutti, ci pensa uno store australiano, ultrafootball, che ha messo in vendita (pre-order) la nuova divisa giallorossa per la prossima stagione. C’è una novità visto che compare anche il main sponsor che porta il nome di Digitalbits che ha fatto il suo esordio durante la conferenza stampa di José Mourinho pochi giorni fa.