Uno sponsor per Trigoria: ieri visita degli emissari di Axa Assicurazioni

Obiettivo equilibrio, non solo tecnico ma anche finanziario. Ieri l’ad Fienga ha ricevuto a Trigoria degli emissari di una nota compagnia assicurativa, interessata a creare un legame di partnership. La Roma vorrebbe siglare un accordo di sponsorizzazione per il suo centro sportivo, come l’Inter con Suning. In questo caso Trigora verrebbe rinominato Axa Sport Center. Ovviamente il discorso è però solo a una fase embrionale e il club capitolino tiene contatti anche con altre società. Lo riporta Il Corriere dello Sport.