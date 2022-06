Ungheria, Rossi: “Spinazzola l’ho visto bene. Pellegrini è un top player, difficile trovargli dei difetti”

Marco Rossi, CT dell’Ungheria che martedì 7 giugno ha perso 2-1 contro l’Italia, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport durante la trasmissione Borderò. Queste le sue parole:

Come ha visto Spinazzola?

Spinazzola è rientrato dopo un anno però se sta bene è uno dei migliori esterni sinistri al mondo. L’ho visto benissimo, nel primo tempo ha fatto una gran partita. Poi è calato ma è logico, viene da una stagione in cui non ha giocato. È un calciatore che ha tutto, ha attaccato la profondità e ha fatto una grande giocata. Sul primo gol abbiamo pagato la differenza di velocità.

Pellegrini può diventare un top player?

L’Italia ha tanti giocatori fortissimi e Pellegrini è uno di quelli. Ha la giusta personalità per diventare un leader. È difficile trovare difetti, può ancora crescere e ha l’opportunità di lavorare con Mourinho.

In cosa deve migliorare?

Forse la continuità di prestazioni e di risultati. La Roma ha alternato grandi partite ad alcuni passi indietro. La maniera nella quale questo potrà essere raggiunto la sa solo Mourinho.

Cristante?

Ha fatto una partita di sostanza, non è stato molto appariscente però è stato importante per gli equilibri della squadra.

Qual è la cifra giusta per vendere Zaniolo?

Me ne intendo poco di cifre. È un giocatore di talento e deve restare a Roma. È giovane e può migliorare. O va in club che costituisce un passo in avanti nella sua carriera come il Real Madrid. Tante squadre meglio della Roma non ne vedo.