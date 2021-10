Se le opportunità di partire dall’inizio con la maglia della Roma sono centellinate dalle scelte di Mourinho, non è lo stesso in Nazionale. Edy Reja – commissario tecnico dell’Albania – ha infatti deciso di puntare nuovamente dall’inizio sul difensore giallorosso per la sfida di questa sera contro l’Ungheria. L’Albania è seconda nel girone, alle spalle dell’Inghilterra di Abraham, titolare contro Andorra.