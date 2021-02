Un’emozione (da poco)

Corriere della Sera (P.Di Caro) – In alcuni momenti basta un rifugio per la tempesta. E questi momenti la Roma di Fonseca ha saputo darceli. Nella vita c’è bisogno di normalità, ma è anche vero che non c’è amore, passione, crampo allo stomaco e testa tra le nuvole che di sola normalità possa nutrirsi. La Roma che vince con regolarità contro le piccole non prevale mai sulle squadre più forti con altrettanta scientifica certezza.

Non è nemmeno una questione di classifica: si può essere di giornata in giornata quarti come settimi. Mai come in Juventus-Roma si è avuta la sensazione che manchi davvero quel qualcosa che fa innamorare, quell’imprevedibilità che sfiora la pazzia e che è lo spirito del calcio.