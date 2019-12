Under in vendita, pronto Politano

Le notizie sono due, e stavolta Friedkin non c’entra: la prima è che Petrachi ha dato mandato a intermediari per capire se sia conveniente vendere Under, la seconda è che il sostituto scelto è Politano. L’ex Sassuolo, cercato anche dal Napoli, è sulla lista dei cedibili di Marotta e ha una valutazione sui 20 milioni di euro. Il club capitolino però potrebbe prenderlo solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Il problema però è che prima la Roma deve cedere Under ma il turco, a causa del forte deprezzamento dovuto alla pessima stagione e alla scarsa forma fisica, difficilmente troverà squadre disposte ad acquistarlo se non in prestito con diritto di riscatto. Lo riporta Il Corriere dello Sport.