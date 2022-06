L’Italia Under 21 ha affrontato la Svezia alle ore 18.00 nella sfida che vale la qualificazione all’Europeo di categoria. Gli azzurrini sono scesi in campo all’Olympia Stadium di Helsingborg. Tra gli 11 titolari c’era il giallorosso Edoardo Bove che è rimasto in campo per 85 minuti prima di far spazio a Gaetano. Il punteggio finale è stato di 1-1 con Rovella che ha recuperato i padroni di casa dl dischetto.