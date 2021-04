Under 21, Nicolato: “Fiducioso sul suo percorso futuro di Calafiori. La Roma ha un grande allenatore”

Paolo Nicolato, allenatore dell’Italia Under 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Centro Suono Sport in cui ha parlato dei giovani che sceglierà di portare alla fase finale dell’Europeo di categoria. Tra di loro c’è anche il nome del terzino della Roma, Riccardo Calafiori. Queste le sue parole:

Che tipo di profili sono Frattesi e Scamacca? Quanto ha influito il loro rendimento costante in Serie A e B?

Sono ragazzi che hanno fatto un gran percorso con me, non sempre hanno avuto continuità visti i pochi spazi a loro concessi dalle rispettive squadre, ma hanno grande potenzialità. Si tratta di profili molto interessanti: Frattesi ha una grande gamba e parecchie caratteristiche richieste dal calcio internazionale. Scamacca ha una grande coordinazione, nonostante la sua altezza imponente, e un grande tecnica. Speriamo mantengano entrambi tanta più continuità possibile.

Può essere Calafiori un papabile profilo per le prossime convocazioni?

Sarà il tempo a decidere. E’ un ragazzo che ha sempre frequentato le nazionali. Sfortunatamente, ha subito un grave infortunio che lo ha rallentato, ma sono fiducioso sul suo percorso futuro.

Allenerà mai la Roma?

L’esperienza che sto facendo in nazionale è molto importante perché mi dà modo di confrontarmi con un calcio diverso rispetto a quello italiano del campionato di Serie A, e con i tecnici internazionali. In futuro vedremo.

La Roma andrà avanti in Europa League?

Spero di sì e credo lo merita visto il percorso che ha fatto finora. La Roma ha un grande allenatore e una grande rosa, quindi mi auguro arrivi il più lontano possibile in Europa League.