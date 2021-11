Oggi inizia la preparazione della Nazionale Under 21 alla quinta gara di qualificazione europea contro la Repubblica d’Irlanda, ma il c.t. Paolo Nicolato non potrà contare su Riccardo Calafiori. Il terzino, unico giallorosso convocato per gli Azzurrini, a causa di un infortunio non ha potuto rispondere alla convocazione: assente anche ieri nel match di Serie A contro il Venezia.