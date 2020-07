Una mano dal VAR e la Roma respira

La Repubblica (E.Sisti) – La Roma si mantiene viva e torna a vincere. La vittoria è macchiata dal sospetto di un rigore per un tocco di braccio di Mancini non fischiato da Fabbri. Lucarelli si è scagliato contro l’arbitro: “Stasera abbiamo rasentato il ridicolo, il VAR ha solo messo in difficoltà gli arbitri. Ma noi non siamo gli scemi del villaggio, non accettiamo più questo tipo di errori“. La Roma non è una squadra che trasmette la gioia di vedere e che stimolta il piacere di veder giocare a pallone. Si potrebbe addirittura dire che sia la Roma di Bruno Peres: è lui a regalare l’assist a Mkhitaryan per il gol del pareggio. Bisognava fermare l’emorragia per tenere il passo di Napoli e Milan e il Parma era la tappa da sfruttare.