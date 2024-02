Il Messaggero (S. Carina) – L’unico dubbio di formazione sembra legato al ballottaggio sull’out sinistro: Spinazzola è in leggero vantaggio su Angeliño. In una notte che ci si augura possa essere magica, quello che non mancherà sarà il supporto dell’Olimpico. L’onda dell’entusiasmo, riassunto nei sold-out allo stadio, non tende a placarsi. E al tecnico, che di serate come queste da calciatore ne ha vissute tante, non può far che piacere: “Il record di presenze all’Olimpico non ci lascia indifferenti. Nei primi giorni dicevamo che dovevamo ricreare quell’unione e riportare tutti allo stadio e a quanto pare più di così non ne entrano. Siamo contenti, è una responsabilità in più per noi”.