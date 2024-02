Corriere della Sera (M. Perrone) – La Roma giocò per la prima volta in Coppa Uefa il 17 settembre 1975, battendo 2-0 all’Olimpico i bulgari del Dunav Ruse: in panchina c’era Liedholm, i gol li segnarono Stefano Pellegrini e Petrini nei primi 21 minuti. In quasi mezzo secolo ha partecipato 20 volte a questa competizione, che dal 2009 si chiama Europa League; ha sfiorato 2 successi, perdendo in finale nel 1990-91 contro l’Inter (0-2 e 1-0) e l’anno scorso contro il Siviglia (ai calci di rigore, dopo l’1-1 dei 120′); e sta scalando la top 10 all time. Oggi può scavalcare il Tottenham al 5° posto e avvicinarsi al podio. L’Uefa calcola 2 punti per vittoria, non 3; la Roma ne ha 212 con un bilancio di 89 vittorie, 34 pareggi e 44 sconfitte in 167 partite, 292 gol fatti e 162 subiti.