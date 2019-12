Un preparatore atletico del club ad aiutare Perotti, Zaniolo e Dzeko a Dubai

Dubai, cinque ore di volo (mica tante) e sei al caldo, al mare e in un hotel di lusso, non male. La tua compagna ha lo shopping assicurato e il lusso è a portata di mano, anzi di carta di credito. In più la sera ti cucina Salt Bae come vuoi tu, e lo show è assicurato. La meta è stata scelta e gradita dai romanisti Edin Dzeko, Diego Perotti e Nicolò Zaniolo, che saranno anche seguiti da un preparatore atletico spedito dal club per aiutarli, anche se non rinunceranno al relax e allo svago meritato delle vacanze. La maggiorparte del club italiani come l’Inter, la Fiorentina, il Cagliari, il Sassuolo e altri hanno stabilito che il 29 dicembre è il giorno di ripresa degli allenamenti in vista della diciottesima giornata di campionato, che si giocherà tra il cinque gennaio la Befana. Un giorno in più tocca ad altri club come la Juventus di Sarri, reduce dalla Supercoppa persa contro la Lazio, al Napoli di Gattuso, che ha giocato anch’essa il ventidue dicembre, e proprio alla Roma di Fonseca. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.