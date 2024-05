Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Sono stati 1.701.392 i tifosi presenti allo stadio Olimpico nella stagione che si concluderà domani, tra serie A, Coppa Italia ed Europa League. Un numero enorme, e per questo la società giallorossa ha voluto pubblicare un messaggio di ringraziamento ai suoi sostenitori, ricordando alcuni dati e annunciando che presto (ma non c’è ancora la data) partira la campagna per il rinnovo dell’abbonamento.

L’«occupancy rate» relativa ai settori dedicati ai romanisti, ossia il rapporto tra le sedute occupate e la capienza dello stadio, è stata del 99% e sono cresciuti gli abbonati: 40 mila, cioè 4 mila in più rispetto alla stagione 2022-23, in particolare gli under 16 (+35%) e quelli under 25 (+12%).