La Repubblica (M. Juric) – È ufficialmente iniziata l’era di Florent Ghisolfi alla Roma. Nel primo giorno di lavoro il nuovo ds giallorosso potrebbe già appuntarsi la prima medaglia. E infatti attesa a breve l’ufficializzazione del rinnovo di Daniele De Rossi. L’accordo tra le parti è stato trovato da diverse settimane, ma si attendeva l’insediamento del dirigente francese per il comunicato. L’allenatore della Roma firmerà un contratto triennale con un ingaggio attorno ai due milioni di euro l’anno.

Il futuro di Dybala è l’argomento più caldo a Trigoria. Nei giorni scorsi l’entourage del calciatore ha avuto dei contatti con la Roma per capire il futuro del club nel prossimo triennio. A giugno si attiverà la clausola da 12 milioni con l’argentino che avrà l’ultima parola per quanto riguarda le offerte che arriveranno. Il calciatore ha un contratto fino al 2025 e nella prossima stagione arriverà a guadagnare circa 8 milioni di euro. Tanti, senza gli introiti della Champions. Probabilmente troppi se dovesse proseguire la profonda campagna di spending review attuata dal club a tutti i livelli.

Per adesso sul taccuino di Ghisolfi (e De Rossi) è finito Raoul Bellanova, terzino del Torino esploso definitivamente nell’ultima stagione. Cairo spara alto: 25 milioni di euro. La Roma ha avviato i primi contatti nelle scorse settimane per sondare la volontà del calciatore. Che per adesso nicchia, visto l’interesse di mezza Serie A.