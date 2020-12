Un altro 2002 dall’Europa: c’è Boer che cresce

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Un altro esordiente nella Roma. Un altro giovane del gruppo classe 2002 che sta facendo le fortune della società giallorossa. Pietro Boer a sedici anni è stato acquistato dal Venezia per 450.000 euro, non pochi per un ragazzo. Per i primi 4 mesi ha fatto un lavoro di base importante. Grazie allo straordinario addestramento di Francesco Valenti e Sabino Oliva, è stato impostato tecnicamente e migliorato in modo che potesse essere inserito gradualmente in prima squadra. Intorno ai primi mesi dello scorso anno è passato ad allenarsi in prima squadra. È un portiere essenziale, tende a semplificare tutto. Ha coraggio da vendere e sa essere molto freddo durante la gara. Dopo il buio totale durato 16 anni, un altro numero uno fa il suo esordio il prima squadra. La Roma è in buone mani.