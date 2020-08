Ultima chance: Pastore si opera

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Pastore le sta provando tutte. Sembrava ad un passo dalla rescissione del contratto dopo due anni tormentati dagli infortuni, ma il trequartista, dopo un colloquio, ha chiesto e ottenuto di fare un ultimo tentativo prima di porre fine in anticipo all’avventura romanista. El Flaco è volato a Barcellona per sottoporsi ad una visita specialistica all’anca: il dolore non l’ha mai abbandonato. Si è deciso di percorrere la via dell’intervento. Mercoledì prossimo ci sarà la partenza col medico sociale della Roma per l’operazione. Con questo il giocatore spera di eliminare una volta per tutte il problema all’anca dovuto alla perdita di calcio nell’osso. Pastore dovrà rimanere lontano dal campo per circa un mese e mezzo, poi arriverà il momento della verità. Se il dolore sarà sparito allora si proseguirà insieme, in caso contrario l’argentino dovrà per forza considerare l’ipotesa della rescissione consensuale del contratto.