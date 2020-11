Adesso è ufficiale: Pantaleo Longo è il nuovo direttore operativo del Verona. A comunicare il definitivo passaggio dell’ex romanista nel club veronese è la stessa società gialloblu. Il tutto accade dopo due mesi dal pasticcio-Diawara. Questa la nota:

“Hellas Verona FC comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Operativo del Club gialloblù al Dottor Pantaleo Longo, 44enne avvocato, con Master in management sportivo. In ambito calcistico, ha iniziato la sua carriera in F.I.G.C., dove – a partire dal 2004 – è stato consulente dell’Ufficio Legale. A seguire, nel biennio 2008-2010 ha assunto l’incarico di Segretario Generale della Lazio, per poi diventare Segretario Generale del Torino dal 2010 al 2019 e Segretario Sportivo della Roma nella scorsa stagione. Hellas Verona FC dà il benvenuto a Pantaleo Longo e gli augura un buon lavoro nei quadri dirigenziali del Club gialloblù”.

