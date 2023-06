L’Aston Villa ha da poco annunciato tramite un comunicato ufficiale sui propri canali social, l’ingaggio di Youri Tielemans. Il centrocampista belga si trasferisce dal Leicester e dunque proseguirà la sua carriera in Premier League. Nonostante l’interesse di Roma e Milan con conseguente partecipazione rispettivamente in Europa League e Champions League, il giocatore nella prossima stagione disputerà la Conference League.

Aston Villa is delighted to announce that the club has reached an agreement to sign Youri Tielemans.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 10, 2023