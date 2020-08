Ufficiale, ceduto in prestito D’Orazio alla Feralpisalò

Altra operazione in uscita per i ragazzi della Roma Primavera. Questa volta a lasciare Trigoria è Ludovico D’Orazio, attaccante esterno classe 2000 titolare negli ultimi due anni della squadra di Alberto De Rossi. Attraverso il proprio profilo Twitter, il club capitolino ha ufficializzato la sua cessione in prestito alla Feralpisalò, club che milita in Serie C. D’Orazio, che con la Roma ha un contratto fino al 2023, tornerà al Fulvio Bernardini nel giugno del 2021. Di seguito, il tweet originale:

🤝 Ludovico D'Orazio ceduto in prestito alla @feralpisalo fino al 30 giugno 2021. In bocca al lupo!#ASRoma pic.twitter.com/ErtVqWJuMX — AS Roma (@OfficialASRoma) August 29, 2020