Ufficiale, Antonucci in prestito alla Salernitana fino al 30 giugno 2021

La Salernitana ha battuto la concorrenza del VVV-Venlo per Mirko Antonucci. Come riporta la Roma su Twitter il classe ’99 passa in prestito alla Salernitana fino al 30 giugno 2021. Queste le parole del club:

“Mirko Antonucci ceduto in prestito alla Salernitana fino al 30 giugno 2021. In bocca al lupo per questa nuova esperienza, Mirko!”.

