Uefa, Christillin: “Super League? Nessuna esclusione delle squadre dalle coppe europee”

Evelina Christillin, membro dell’esecutivo UEFA in quota FIFA Council, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio1 sulla possibile esclusione delle squadre della Super League dalle coppe europee in questa stagione. La Roma guarda con interesse questa tematica in quanto la prossime settimana incontrerà il Manchester United nelle semifinali di Europa League. Queste le sue parole:

Le squadre della Super League verrano escluse dalle competizioni europee?

No, non credo vadano espulse, ci saranno delle sanzioni di tipo morale o qualcosa del genere, ma non si può fare il processo alle intenzioni.