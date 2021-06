La Juventus parteciperà alla Champions League 2021/22. Arrivati quarti in campionato, i bianconeri erano in discussione a causa della vicenda Superlega e non sapevano sa sarebbero stati ammessi alla prossima edizione della Champions League. Come appreso dall’Ansa, però, la Uefa ha inviato una lettera al club piemontese consentendogli di partecipare alla competizione.