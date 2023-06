Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha rilasciato una intervista a Tv Play. La trasmissione di calciomercato.it ha fermato l’estremo difensore sulle spiagge di formentera. Queste le sue parole:

“C’era stato un interesse da parte della Roma, ma le cose non sono andate in porto. Rui Patricio è un portiere esperto e di qualità. Sarebbe difficile dire di no alla Roma, è un club storico che mi ha sempre affascinato. Non posso decidere io ovviamente, sono il portiere dell’Udinese e sono contento di esserlo”.