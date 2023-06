Filippo Missori si appresta a lasciare la Roma. Secondo quanto riportato da Sportitalia infatti, si è conclusa positivamente la trattativa tra la Roma ed il Sassuolo per il terzino cresciuto nella Primavera. Il classe 2004 si trasferisce ai neroverdi a titolo definitivo. Il laterale destro ha già debuttato in prima squadra, in campionato, sul finire della stagione ma alla ribalta dei big era già salito debuttando in Conference nel 2021/22. Procedono i contatti tra le parti per raggiungere l’intesa anche per Cristian Volpato, anche questa in via di definizione.