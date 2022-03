Udinese, Silvestri: “La Roma è una squadra molto forte, ad altissima qualità. Siamo in un ottimo momento”

Vigilia di partita per la Roma che si prepara ad affrontare il Vitesse per gli ottavi di finale di Conference League. Terminata la gara in Olanda, però, i giallorossi dovranno subito prepararsi alla partita contro l’Udinese, in programma domenica 13 marzo alle ore 18:00. Il portiere della formazione bianconera, Marco Silvestri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo, ai canali ufficiali del club:

“A mio avviso possiamo chiudere la stagione in maniera positiva. Abbiamo ancora due partite da recuperare e dobbiamo giocare contro Spezia, Venezia e Salernitana (due volte) tutte squadre al nostro livello con cui abbiamo la possibilità di fare punti. Di squadre top ci mancano solo Napoli e Inter ma con tutte le altre possiamo giocarcela. La Roma è una squadra molto forte di altissima qualità. La vittoria con la Samp ci ha dato molta fiducia e quindi arriviamo alla gara di domenica in un ottimo momento. In casa, ad eccezione della partita contro il Napoli, abbiamo fatto tutte ottime prestazioni. Di sicuro giocheremo cercando di portare a casa i tre punti, dobbiamo mettere in campo la nostra identità“.