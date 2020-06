Tornano a lavoro l’Udinese in vista della sfida di giovedì sera, all’Olimpico, contro la Roma. Gli uomini di Luca Gotti si sono allenati questo pomeriggio al centro sportivo Bruseschi. Dopo aver analizzato l’avversario in sala video, i bianconeri si sono spostati sul campo, per una seduta tattica. Lavoro differenziato per Prodl. Nella giornata di domani, come riportato da udinese.it, la squadra effettuerà la rifinitura alle ore 15, prima della partenza per la Capitale.